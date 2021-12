Will Sharpe’ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough ile Toby Jones’un oynadığı Louis Wain’in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain), 31 Aralık 2021’de UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ressam, idealist, mucit, boksör Louis Wain hayatı boyunca iki şeyi, hayatının aşkı, karısı Emily ve evlerine aldıkları sokak kedisi Peter’i tutkuyla sevmiştir. Louis Wain, Emily’yi güldürebilmek için sayısız adette kedi tablosu yapacak kadar büyük, tutkulu bir aşk yaşamaktadır. Yaptığı bu kedi tablolarıyla büyük bir başarıya ve şöhrete ulaşarak sadece kendi hayatını değil dünyadaki herkesin kedilere bakış açısını değiştirir.

