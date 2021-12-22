Kenneth Branagh’ın Yönettiği ve Yıldızlardan Oluşan Bir Kadroya Sahip Nil’de Ölüm’ün Yeni Fragman ve Posteri Yayınlandı

20th Century Studios’tan Nil’de Ölüm filminin yepyeni fragmanı geldi. Kenneth Branagh’ın hem yönettiği hem oynadığı bu tutku ve kıskançlık hikâyesi, Türkiye’de 11 Şubat’ta vizyona giriyor. Agatha Christie’nin romanından uyarlanan film saplantılı bir aşkın tetiklediği duygusal kaos ve beraberinde getirdiği ölümcül sonuçlar hakkında cüretkâr bir gerilim filmi. Belçikalı dedektif Hercule Poirot’un göz alıcı Mısır tatili, mükemmel bir çiftin dillere destan balayının trajik bitişiyle beraber bir katil arayışına dönüşür. Bu dramatik aşk hikâyesi, kusursuz giyimli gezginlerden oluşan bir grup, izleyicileri soru işaretlerine boğan bir hikâye ve şok edici bir son içeriyor.

Basın Bülteni

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