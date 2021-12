Sam Raimi’nin yönettiği ve Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Michael Stuhlbarg ile Rachel McAdams’ın oynadığı Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (Doctor Strange: In the Multiverse of Madness), 06 Mayıs 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

