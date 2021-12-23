Bandırma Füze Kulübü Yuvasına Döndü

Sinemaseverlerin merak ve heyecanla bekledikleri Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri devam ediyor. 10 Kasım 2021 Cuma günü İstanbul’da başlanan ve ardından Mudanya devam eden çekimler, İstanbul’un ardından gerçek mekânı olan, Bandırma’ya geldi. Bandırmalılar, ilçelerinde yaşanmış olan büyük başarı öyküsünü anlatan filmin ekibine, büyük ilgi gösterdiler ve onlara adeta kucak açarak her konuda olağanüstü destek oldular.

Basın Bülteni

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