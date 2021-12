Yüzüklerin Efendisi Serisi Bilkent Center’da

Bilkent Sinema CineDerin, 25 Aralık’ta Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) sinema gecesi ile serinin 20. yılına özel olarak hayranlarına aralıksız bir sinema keyfi sunuyor. Bilkent Sinema CineDerin tarafından düzenlenen gecede ilk olarak dünya çapında milyonlarca satan kitabı ve 1 milyar doları aşan gişe hasılatı ile unutulmayan filmler arasında yerini alan Yüzüklerin Efendisi (The Lord Of The Rings) serisinin ilk filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) saat 21:00’de sinemaseverlerle buluşacak.