Bir Bunuel ve Bravo Fotoğraf Sergisi Nazarin İçin Son Gün 27 Aralık

Sürrealist sinemanın babası olarak bilinen İspanya’nın efsanevi yönetmenlerinden Luis Bunuel’in en bilinen başyapıtlarından sayılan Nazarin filminin kamera arkası sergisini görmek için son tarih 27 Aralık. Benito Perez Galdos romanından uyarlanan ve Meksika’da yaşayan bir rahibin iç sorgulamalarını konu alan Nazarin filmi Luis Bunuel tarafından 1958 yılında Meksika’da çekildi. Luis Bunuel’in en şahsi filmlerinden biri olarak sinema tarihine geçen Nazarin, aynı yıl Cannes Film Festivali’nde uluslararası ödüle layık görüldü. Nazarin, 60 yıl sonra yeniden restore edilerek 2019 yılında bir kez daha Cannes Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Basın Bülteni

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