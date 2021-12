Expo Hatay 2021 etkinlikleri çerçevesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından 14 – 20 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 9. Uluslararası Film Festivali ödülleri açıklandı. Ceyhan Kandemir başkanlığında Rıza Kıraç, Mustafa Kara, Kristina Rothen, Cengis T. Asiltürk, Ayça Abana ve Özkan Binol’dan oluşan jüri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülünü Emre Kayış’ın yönettiği Anadolu Leoparı adlı filme verdi. En İyi Yönetmen Ödülü’nü Lacivert Gece ile Muhammet Çakıral kazandı, Seyirci Özel Ödülünü ise Aydın Orak’ın Sabırsızlık Zamanı adlı filmi aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film / National Narrative Feature

En İyi Film / Best Film: Anadolu Leoparı (Emre Kayış)

En İyi Yönetmen / Best Director: Muhammet Çakıral (Lacivert Gece)

En İyi Senaryo / Best Script: Emre Kayış (Anadolu Leoparı)

En İyi Görüntü Yönetmeni / Best Cinematography: Erdal Rahmi Hanay (Fuad)

En İyi Erkek Oyuncu / Best Actor: Serdar Orçin (Ceviz Ağacı)

En İyi Kadın Oyuncu / Best Actress: Pelin Batu (Sabırsızlık Zamanı), Güliz Gençoğlu (Lacivert Gece)

En İyi Müzik / Best Music: Abdurrahman İrsel Civit (Fuad)

En İyi Kurgu / Best Editing: Naim Kanat (İçimdeki Kahraman)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Award: Ben İyi Biri Olmadan Önce (Şerafettin Kaya), İçimdeki Kahraman (Sinan Sertel)

Seyirci Özel Ödülü / Special Audience Award: Sabırsızlık Zamanı (Aydın Orak)

Uluslararası Uzun Metraj Film / International Narrative Feature

En İyi Film / Best Film: Blindfold (Taras)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Award: The Road To Eden (Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu)

Yeşilçam Özel Ödülü: Ben İyi Biri Olmadan Önce (Şerafettin Kaya), Lacivert Gece (Muhammet Çakıral)

Ulusal Kurmaca Kısa Film / National Narrative Short Feature

En İyi Film / Best Film: Stop Look Lusten Pass (Muhammed Günaydın)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Rain, Snorkel & Green Beans (Yavuz Akyıldız)

Uluslararası Kısa Kurmaca Film / International Narrative Short Feature

En İyi Film / Best Film: The Coming Of Spring (Ji Yang, Yixiao Jiang)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Amal (Matteo Russo, Antonio Buscema)

Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca Film / International Student Short Film

En İyi Film / Best Film: Hold On (Haiyang Yu)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Varya (Nika Gorbushina)

Uluslararası Kısa Animasyon Film / International Animation Short Film

En İyi Film / Best Film: Roberto (Carmen Cordoba Gonzalez)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: The Coincidental Killing Of A Cat (Maya Kurdoğlu)

Uluslararası Kısa Deneysel Film / International Experimental Short Film Competition

En İyi Film / Best Film: Costume Change Forever (John Harlan Norris)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Les Dieux Changeants (Lucio Arese)

Ulusal Belgesel Yarışması / National Documentary Competition

En İyi Film / Best Film: Sadan Hanım (Göksel Gülensoy)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Muhtaç (Mehmet Emre Battal)

Uluslararası Belgesel Yarışması / International Documentary Competition

En İyi Film / Best Film: Rhythms Of Lost Time (Anisa Sabiri)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: The Sacred Woods (Abdallah Chamekh)

Ulusal Belgesel Kısa Film / National Documentary Short Feature

En İyi Film / Best Film: Kül (Aziz Arga)

Jüri Özel Ödülü / Jury Special Prize: Hopeless (Zehra Yiğit)

Uluslararası Belgesel Kısa Film / International Documentary Short Feature

En İyi Film / Best Film: The Legacy (Jens Klingebiel)

