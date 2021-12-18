Kesişme: İyi ki Varsın Eren’in Afişi İlk Kez Yayınlandı

Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin afişi ilk kez @trtsinema sosyal medya hesaplarından yayınlandı. TRT ortak yapımı filmin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, genç oyuncu Rahman Beşel, Eren Bülbül’ü başarıyla canlandırdı. Filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu birlikte kaleme aldı.

Basın Bülteni

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