Bin Yılın İrfan Aşkını Anlatan Mevlana: Mest-i Aşk’ın 2. Fragmanı Yayınlandı

Bin yılın irfan aşkını, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi’nin hayat hikâyesini anlatan Mevlana: Mest-i Aşk filminin merakla beklenen 2. fragmanı yayınlandı. Hz. Mevlana’nın 748. vuslat yıldönümünde (Şeb-i Arus) yayınlanan fragman, büyük ilgi gördü, ses getirdi. Yapımcılığını Simarya Film’in üstlendiği film, usta oyuncu kadrosu, izleyenleri derinden etkileyen senaryosu ve muhteşem sahneleriyle sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandıracak, büyük beğeni toplayacak. Hassan Fathi’nin yönettiği filmde, Türk ve İran Sineması’nın ünlü isimleri rol alıyor. Filmde Parsa Pirouzfar Mevlana’yı, Shahab Hoseini ise Şems-i Tebrizi’yi canlandırıyor.

Basın Bülteni

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