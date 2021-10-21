12. Özgür Film Festivali Yarışma Sonuçları Açıklandı

Osmaniye’de kurulu Anadolu Halk Bilimi Kültür Akademisi’nin düzenlediği 12. Özgür Film Festivali sonuçları açıklandı. Ödül töreni 23 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’de zoom üzerinden yapılacak. 12. Özgür Film Festivali kapsamında yapılan yarışmaların ana seçici jüri üyeleri Hakan Atilla (Maltepe Üniversitesi), Kurtuluş Özgen (Gazi Üniversitesi), Özge Deniz Özker (Çukurova Üniversitesi), Ayça Öztorun (Yazar) ve İbrahim Çenet’den (Halk Bilimleri Akademisi) oluşuyor. Yapılan yarışmalarda Belgesel Film dalında Asfaltın Altında Dereler Var, Kısa Film dalında ise birinciliği Hastabakıcı adlı film kazandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller

Kısa Film Dalında

Birinci: Hastabakıcı (Soner Sert)

İkinci: Göl Kenarı (Aziz Alaca)

Üçüncü: Anuş (Deniz Telek)

Halk Bilimleri Özel: Armonika (Yalçın Dilsiz)

Belgesel Filmler Dalında

Birinci: Asfaltın Altında Dereler Var (Yasin Temiz)

İkinci: Ailem Sahakyan (Onur Kocatürk)

Üçüncü: Ada’m (Turgay Kural)

Mansiyon: Başka Vatanımız Yok (Bayram Küçük)