15. Crossroads Ödülleri Sahiplerini Buldu

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2021 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na bağlı olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasının yansımalarını ve izlerini anlatan kısa filmleri ve yönetmenlerini 17 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekleştirilen görkemli Gala Gecesinde ödüllendirdi. Festivalin bu seneki ana jüri üyeleri arasında yapımcı Diloy Gülün, yönetmen – yapımcı Leyla Yılmaz, oyuncu İpek Erdem ve Ahmet Rıfat Şungar yer aldı. Finale kalan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temalı 20 belgesel ve kısa film, izleyenlerin beğenisine sunuldu ve izleyiciler tarafından beğenilen film ve yönetmenler oylanarak ayrıca seyirci özel ödülü belirlendi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Temayı En İyi Yansıtan Film: Dans La Nature (Marcel Barelli)

En İyi Kurmaca: Eggshells (Slava Doytcheva)

En İyi Belgesel: Flamenco Queer (Ana Gonzalez, Frederick Bernas)

En İyi Yönetmen: Eggshells (Slava Doytcheva)

En İyi Kurgu: Eggshells (Slava Doytcheva)

En İyi Senaryo: Eggshells (Slava Doytcheva)

En İyi Sinematografi: Eggshells (Slava Doytcheva)

Seyirci Özel Ödülü: Mutavva (Mert Sata, Berk Sata)

Basında Ödül Töreni:

cinedergi.com

sanatokur.com

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