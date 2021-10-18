Esenler Sinema Akademisi Başvuruları Başladı

Sinema alanına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Sinema Akademisi’nin dördüncü dönem başvuruları başladı. Pratik ağırlıklı dört aylık bir sinema eğitiminin verileceği akademiye başvurular 12 Kasım 202i Cuma gününe kadar devam ediyor. Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenecek akademideki tüm dersler, yurtiçi ve yurt dışı festivallerden ödüllerle dönen, alanında deneyimli isimler tarafından verilecek. Senaryo Yazarlığı, Yönetmenlik ve Kurgu Teknikleri alanlarında verilecek dersleri yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

Ahmet Toklu



Mehmet Bahadır Er / Özgür Kılıç

