15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teması ile izleyicisiyle buluşuyor. Bu yılın özel temasını içeren finalist filmlerin gösterimi 01 – 14 Ekim tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Dünya çapında 1700’den fazla kısa filmin başvurduğu festivalde 16 farklı ülkeden finale kalan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temalı 20 film, izleyenlerin beğenisine sunulacak ve izleyiciler tarafından beğenilen filmler ve yönetmenler ayrıca seyirci özel ödüllerine aday gösterilecek.