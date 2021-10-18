Türkiye’nin İlk ve Tek Erişilebilir Film Festivali, Engelsiz Filmler Festivali Sona Erdi

11 – 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, film programı ve söyleşileriyle erişebilir olarak sinemaseverlerle buluştu. Festivalin son gününde Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması ödülleri komedyen Deniz Göktaş’ın hazırlayıp sunduğu kapanış videosu ile açıklandı. Deniz Göktaş’ın sunumuyla başlayan videoda ilk sözü festival yönetmeni Ezgi Yalınalp aldı. Festivalin bu yılki temasının neden Absürt olduğundan bahseden Yalınalp, içinde yaşadığımız dünyada her zaman absürt durumlarla karşılaştığımızı, gülmeye ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı bu yılki programda absürt temalı komedi filmlerine yer verdiklerini belirtti.

Basın Bülteni

Kapanış videosunu izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Anne (Aslak Danbolt)

En İyi Yönetmen: Aslak Danbolt (Anne)

En İyi Senaryo: İklim Değişimi (Yasemin Demirci)

Seyirci Özel Ödülü: Anuş (Deniz Telek)

Ulusal Uzun Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film: Cemil Şov (Barış Sarhan)

En İyi Yönetmen: Barış Sarhan (Cemil Şov)

En İyi Senaryo: Ferit Karol, Serkan Fakılı (Kumbara)

Seyirci Özel Ödülü: Hayaletler (Deniz Okyay)