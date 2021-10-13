Tayfun Can Demirtaş’ın yönettiği ve Hakan Fidan, Gülay Özyıldız, Savaş Özkul ile Sara Özyıldız’ın oynadığı Cinni: Nazar, 29 Ekim 2021’de Skypic Film dağıtımıyla Sinema Port – TCF Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş, sonrasında kendisini öldürmüştür. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazede uzun yıllardır görmediği dayısını görünce aklına bir şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğmuş olduğu Nazarkuyu köyüne gider.