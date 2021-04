Bu Son Şansımız mı?, Başlıklı Gösterim Programı SALT ve Garanti BBVA İş Birliğiyle Düzenleniyor

SALT’ın, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu Son Şansımız mı? başlıklı film gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Yedinci yılında Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirilen program, 2019 yapımı Bir Masa İki Fil (One Table Two Elephants) filminin Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan’da saltonline.org’da başlıyor.

Işıl Akdemir Evlioğlu (Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı)



Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar Direktörü)



Bir Masa İki Fil (One Table Two Elephants)



El Değmemiş (The Undamaged)



Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir (Longyearbyen: A Bipolar City)



Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde

(Mossville: When Great Trees Fall)