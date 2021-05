SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu Son Şansımız mı? gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Program, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saltonline.org adresinde başladı. Programda 17 – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Samuel Bulutlarda (Samuel in the Clouds) adlı belgesel gösterilecek.