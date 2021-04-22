Uluslararası Yapımcı Yeni Filmiyle Türkiye’de

Uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atan yapımcı Nadire Akhonova, yeni çalışması için Türkiye ve Türk oyuncuları tercih etti. Amerika ve Avrupa film endüstrisinin tecrübeli ismi Nadira Akhonova, Shame isimli gerilim – korku tarzındaki filminin çekimlerini Kayhan Başoğlu yönetmenliğinde tamamlarken, Türk oyuncuların çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirdi. Yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncusu olarak da sinema izleyicisiyle buluşacak olan Nadira Akhanova, Taht Hakkı: Abdülhamid, Rüya, Paramparça, Adı Mutluluk gibi ilgi gören TV dizilerinde rol alan Ceyhun Mengiroğlu ile filmin başrolünü paylaştı.

Basın Bülteni

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