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Uluslararası Yapımcı Yeni Filmiyle Türkiye’de

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Uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atan yapımcı Nadire Akhonova, yeni çalışması için Türkiye ve Türk oyuncuları tercih etti. Amerika ve Avrupa film endüstrisinin tecrübeli ismi Nadira Akhonova, Shame isimli gerilim – korku tarzındaki filminin çekimlerini Kayhan Başoğlu yönetmenliğinde tamamlarken, Türk oyuncuların çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirdi. Yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncusu olarak da sinema izleyicisiyle buluşacak olan Nadira Akhanova, Taht Hakkı: Abdülhamid, Rüya, Paramparça, Adı Mutluluk gibi ilgi gören TV dizilerinde rol alan Ceyhun Mengiroğlu ile filmin başrolünü paylaştı.

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