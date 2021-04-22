Yaramaz Çocuklar Belgeselinin Dünya Prömiyeri Nyon Uluslararası Film Festivali’nin Yarışma Bölümünde Gerçekleştirildi

Ahmet Necdet Çupur’un ilk uzun metraj filmi Yaramaz Çocuklar’ın (Les Enfants Terribles) dünya prömiyeri köklü film festivallerinden 52. Visions du Réel Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali’nde yapıldı. Festivalin ana yarışma bölümünde 20 Nisan Salı günü gerçekleştirilen gösterime belgeselin yönetmeni Ahmet Necdet Çupur da katıldı. Gösterim sonrasında yapılan soru – cevap söyleşisinde filmi izleme deneyiminin yoğun olduğu belirtildi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.