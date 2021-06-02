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SALT’ın İklim Değişikliği Konulu Bu Son Şansımız mı? Gösterim Programı Devam Ediyor

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SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu Son Şansımız mı? gösterim programı bu hafta Peter Wohlleben’in Ağaçların Gizli Yaşamı filmiyle devam ediyor. Programın 07 – 13 Haziran 2021 haftası filmi Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir (Longyearbyen: a Bipolar City), Svalbard’ın yerel seçimlerini mercek altına alıyor. Yapılan röportajlar aracılığıyla yönetmenler kentin çevresel çelişkilerini ve bunların sonuçlarını araştırıyor.

Ağaçların Gizli Yaşamı (Das Geheime Leben Der Baume)

Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir (Longyearbyen: A Bipolar City)

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