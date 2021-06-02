SALT’ın İklim Değişikliği Konulu Bu Son Şansımız mı? Gösterim Programı Devam Ediyor

SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu Son Şansımız mı? gösterim programı bu hafta Peter Wohlleben’in Ağaçların Gizli Yaşamı filmiyle devam ediyor. Programın 07 – 13 Haziran 2021 haftası filmi Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir (Longyearbyen: a Bipolar City), Svalbard’ın yerel seçimlerini mercek altına alıyor. Yapılan röportajlar aracılığıyla yönetmenler kentin çevresel çelişkilerini ve bunların sonuçlarını araştırıyor.
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Ağaçların Gizli Yaşamı (Das Geheime Leben Der Baume)
Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir (Longyearbyen: A Bipolar City)