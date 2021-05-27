SALT’ın Bu Son Şansımız mı? Gösterimlerinde 31 Mayıs – 06 Haziran Filmi: Ağaçların Gizli Yaşamı

SALT’ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu Son Şansımız mı? adlı gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Program, 26 Nisan Pazartesi günü saltonline.org adresinde başladı. Etkinlikte 31 Mayıs – 06 Haziran tarihleri arasında Ağaçların Gizli Yaşamı (Das geheime Leben der Bäume) adlı belgesel film gösterilecek.

Basın Bülteni

Etkinlik hakkında geniş bilgi için tıklayınız.