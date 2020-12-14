23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 23. yılında pandemi koşulları nedeniyle tüm film gösterimleri ve etkinlikleriyle izleyicileriyle 17 – 23 Aralık 2020 tarihleri arasında buluşmaya hazırlanıyor. Film gösterimleri ve yan etkinliklerin çevrim içi gerçekleşeceği festival, tarihinde ilk kez tüm Türkiye’deki sinemaseverler tarafından takip edilebilecek. Festivalde bu yıl İngiltere’ye Bak Dünyayı Gör, Türk Sineması’na Bir Bakış, İngiltere’den Kısalar ve Geleceğin Sinemacılarından Kısalar bölümleri yer alacak.