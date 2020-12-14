İstanbul Modern Sinema, Türkiye Sinemasından Yepyeni Filmleri Çevrimiçine Taşıyor: Biz de Varız

İstanbul Modern Sinema, sinemamızdan yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız programının 9.sunu 17 – 30 Aralık tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenliyor. Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda Hayaletler, Kumbara, Bina, Maddenin Halleri, Mimaroğlu gibi 11 yapım sinemaseverleri bekliyor. Programın açılışını Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler’i yapıyor. Film, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor.

Program



Ah Gözel İstanbul

Bilmemek (Not Knowing)

Bina (The Antenna)

Hayaletler (Ghosts)

Hayalimdeki Sahneler (Scenes I Imagine)

Kumbara (Penny Bank)

Maddenin Halleri (Phases of Matter)

Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island



Soluk (Breath)

The Pageant

