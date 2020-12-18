23. Randevu İstanbul Ödül Töreni ile Başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni dün çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle tüm film gösterimleri ve etkinlikleriyle sinemaseverleri 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihine dek çevrim içinde buluşturacak olan festivalin ödül töreninde Uluslararası Randevu Ödülü, Kültür ve Sanata Katkı Ödülü ile Sinemaya Katkı Ödülü sahiplerini buldu.

Basın Bülteni

Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.



Ahmet Misbah Demircan (Kültür Bakanı Yardımcısı)



Burhan Gün



Elif Dağdeviren



İbrahim Eren (TRT Genel Müdürü)



Timur Savcı

