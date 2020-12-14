Alper Kul, Çocukluk Düşlerinden Roman Yazdı, Dışarıdakiler 21 Aralık’ta İnkılâp Kitabevi’nden Çıkıyor

Oyuncu ve senarist Alper Kul, karşımıza bu defa yazar kimliğiyle çıkıyor. Kul, İnkılâp Kitabevi’nden çıkacak ilk romanı Dışarıdakiler’le okurlarını çocukluk düşüne, en temiz ve korunaklı sığınağına çağırıyor. Romanda tüketim odaklı bir hayattan, sadece insani ihtiyaçların giderildiği bambaşka bir dünyaya “Dışarı”dan gelen, hiç tanımadığı bu dünyanın ortasında “kendi sesini” duymaya çalışan Demir’in hikâyesini anlatıyor; hayatı gündelik ilişkiler ve sosyal etiketler üzerinden yaşamaya itildiğimiz bu düzende, alternatif bir yaşamın kapılarını aralıyor. Kul’un ilk romanı Dışarıdakiler, 21 Aralık Pazartesi’den itibaren raflarda, dr.com.tr, inkilap.com ve kitapyurdu.com adreslerinde yerini alacak.

Alper Kul

