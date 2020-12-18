23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde Kültür ve Sanata Katkı Ödülü TRT’ye Verildi

23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali Kültür ve Sanata Katkı Ödülü TRT.ye verildi. Ödülü, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren aldı. Eren, TRT’nin sektöre verdiği desteğe de dikkat çekerek, “TRT, TV filmleri, 12 Punto Senaryo Günleri, TRT 2′nin açılmasıyla bu alanda verdiğimiz destek ile sektöre büyük katkı sağlamak amacındayız. Bu ödülü almaktan memnuniyet duymaktayım.” dedi. Festival kapsamında Uluslararası Randevu Ödülü yapımcı Timur Savcı’ya, Sinemaya Katkı Ödülü de Akademisyen Kadir Beycioğlu’na verildi.

Basın Bülteni

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