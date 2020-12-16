Randevu İstanbul’un Çevrim İçi Etkinlikleri Sektörün Nabzını Tutacak

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından 17 – 23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra sektör konularının konuşulacağı panellere de ev sahipliği yapacak. Film ve dizi sektörüne dair en güncel sorunların ele alınacağı paneller ve sektör buluşması, Türkiye ve festivalin odak ülkesi İngiltere’den sektör profesyonellerini çevrim içi ortamda bir araya getirecek. 17 Aralık Perşembe günü 14:00 – 14:50 saatleri arasında TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Burhan Gün moderatörlüğünde; Covid-19 Salgını Sürecinde Film ve Dizi Üretimi paneli gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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