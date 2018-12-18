Can Emre ile Cem Özüduru’nun yönettiği ve Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ile Can Nergis’in oynadığı Börü, 28 Aralık 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Çağlar Arts – Insignia Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekât Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kâbus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen; imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan, devletine bağlı Türk askerleri ve sivilleri ile omuz omuza hainleri alt eden Ankara’daki Polis Özel Harekât Taarruz Timi Börü’nün öyküsü. Devlet en karanlık anlarından birinde onlar korkmadılar, savaştılar.

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