Sibel, Palm Springs’te Hollywood’la Buluştu

Dünya prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali’nden üç ödülle birden dönen, kırktan fazla uluslararası festival gezen Sibel, festival yolculuğuna 30. Palm Springs Film Festivali’yle devam ediyor. Oscar’da yarışacak yabancı filmleri Hollywood’la buluşturan etkinlik olarak bilinen Palm Springs Film Festivali, bu sene Oscar adaylığı alması beklenen Olivia Colman, Glenn Close ve Timothée Chalamet gibi oyunculara açılış töreninde özel ödüller takdim etti. Yurtdışında eleştirmenlerin ve izleyicilerin büyük beğenisiyle karşılanan Sibel, 27 Aralık’ta başladığı yurtdışı vizyon yolculuğuna Mart’ta Fransa’da devam edecek. Film, Türkiye’de ise 22 Şubat’ta vizyona girecek.

Basın Bülteni

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