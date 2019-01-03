Araf Efsanesi Gümbür Gümbür Dönüyor

2006 yılında vizyona giren ve girdiği ilk hafta gişede lider olan Araf efsanesi 12 yıl aradan sonra geri dönüyor. Yine Biray Dalkıran’ın yazıp yönettiği Araf 2: Cin Bebek Doğuyor, 04 Ocak Cuma günü vizyona giriyor. Uzun süredir merakla beklenen Araf 2: Cin Bebek Doğuyor’dan her gün yeni bir haber geliyor. Ön izlemelerde sinemacılar tarafından çok beğenilen film, 247 kopyayla sinemalarda vizyona girecek ve Türkiye’nin her yerine ulaşacak.

Basın Bülteni

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