Dünyanın İlk E-Spor Filmi İyi Oyun, 02 Kasım’da Sinemalarda

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, Türkiye ve dünyanın ilk e-spor sinema filmi olan İyi Oyun, 02 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor. League of Legends adlı oyunu oynayan beş gencin Türkiye’de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan İyi Oyun’un oyuncu kadrosunda son dönemin başarılı genç oyuncuları Yiğit Kirazcı, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun Işıtmak, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız ve Tolga Canbeyli yer alıyor.

Basın Bülteni

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