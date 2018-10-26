Ömer Can’ın yönettiği ve Murat Dalkılıç, Melis Sezen, Eren Hacısalihoğlu ile Serenay Aktaş’ın oynadığı Dünya Hali, 02 Kasım 2018’de CJ Entertainment dağıtımıyla Pusula Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Serdar 29 yaşında, İTÜ Makine Bölümü mezunu, hayatını animatörlük yaparak sürdüren, içine kapanık sessiz birisidir. İdealist gazeteci Gizem’e çok uzun zamandır aşıktır ama Gizem O’nun varlığından dahi haberdar değildir. Serdar, ev arkadaşları Batu ve Masal’la girdiği bir iddia sonucu, Gizem’le tanışıp sevgili olmaya karar verir. Gizem’in dergiye yapacağı röportajın konusu filofobidir (aşık olma korkusu) ve Serdar kendini filofobik olarak tanıştırır.

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