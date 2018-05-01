16. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Diyarbakır’da Sona Eriyor

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 10 Mart’tan beri İstanbul, Antalya, İzmir, Trabzon, Bodrum, Mersin, Adana, 7 şehrin ardından, 04 – 06 Mayıs’ta Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği ortaklığıyla, 8. şehir Diyarbakır’da sona erecek. Programda Açık Hava Sineması, Meryem Yavuz ile Sinema Atölyesi, İşe Yarar Bir Şey filmi sonrası yapımcı Dilde Mahalli ile söyleşi, Dilde Mahalli, Melek Özman, Meryem Yavuz ve Ülkü Songül ile Kadınların Sineması paneli var.
- Basın Bülteni
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Babamın Çalıya Döndüğü Gün
(The Day My Father Became a Bush)
Evin Sakinleri (Villa Dwellers)
İlahi Düzen (The Divine Order)
İşe Yarar Bir Şey
Kaygı
Mekanlar ve Yüzler (Visages Village – Faces Places)
Yaz Sıcağında Teori (The Long Summer of Theory)