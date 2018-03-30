Hakan Gürtop’un yönettiği ve Demir Karahan, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan ile Kimya Gökçe’nin oynadığı İçimdeki Hazine, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve babasının ölümü üzerine İstanbul’a dönmüş bir genç kızın gizemli macerası. Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye ve nasıl dönüştürdüğüne dair bir film. Öykü, aynı zamanda, metafizik, mistik, sofistik, kitabî, edebî didaktik, çağdaş bir macera.

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