14 Eylül’de Gösterime Girecek İçimdeki Hazine Filminin Afişi Yayınlandı

Hakan Gürtop’un yönetmenliğini yaptığı İçimdeki Hazine filminin afişi yayınlandı. 14 Eylül’de vizyona girecek olan filmin başrollerini Demir Karahan, Cemre Melis Çınar ve Fatih Ayhan paylaşıyor. Senaryosunu gazeteci – yazar Coşkun Çokyiğit’in yazdığı filmin konusu şöyle: Ayda ailesinin son ferdi olan Sema, babasının ölümü ile yapayalnız kalır. Babasının cenazesi ile İstanbul’a dönen genç kadın merasimden sonra aile konağına yerleşir. Sema’nın hayatı şifreli bir belgeyi teslim almasından sonra bambaşka bir hal alır. Kendisini bilinmeyen bir dünyanın içerisinde bulan Sema, bir başına zorlu bir mücadeleye girer. Sema binlerce yıldır gizlenen sırrı çözebilecek midir?

Basın Bülteni

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