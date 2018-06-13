İçimdeki Hazine’nin Filminin İlk Fragmanı Yayında

Senaryosunu gazeteci yazar, Coşkun Çokyiğit’in yazdığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop’un üstlendiği, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli İçimdeki Hazine filminin ilk fragmanı internet ortamında yayına verildi. Uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve babasının ölümü üzerine İstanbul’a dönmüş bir genç kızın macerasının anlatıldığı filmin başrolünde oynayan usta oyuncu Demir Karahan, birisi hayatın aydınlık, diğeri karanlık tarafını seçmiş ikiz kardeşleri canlandırıyor.

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