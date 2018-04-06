T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekli İçimdeki Hazine Filminin Çekimleri Başladı

Senaryosunu gazeteci yazar, Coşkun Çokyiğit’in yazdığı, yönetmenliğini Hakan Gürtop’un üstlendiği, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli İçimdeki Hazine filminin çekimlerine bugün başlandı. Uzun yıllar yurtdışında yaşamış ve babasının ölümü üzerine İstanbul’a dönmüş bir genç kızın gizemli macerasının anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Demir Karahan, birisi aydınlık, diğeri karanlık tarafı seçmiş ikiz kardeşi canlandırıyor. Filmde, Karahan’a Cemre Melis Çınar ve Fatih Ayhan eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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