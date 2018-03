Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geçiren Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız, üst üste üçüncü kez zirvede yer alarak 2018 yılı içerisinde bunu başarabilen ilk film oldu. Interpress’in derlediği bilgilere göre, bu hafta sonu 342 bin 26 kişi tarafından izlenen film, böylece on yedi günde toplam 2 milyon 381 bin 862 seyirci sayısına ulaşmış oldu. Bu hafta sonu ikinci sırasında yer alan yapım ise Kaybedenler Kulübü Yolda oldu.

