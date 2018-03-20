İKSV Galaları’nın Yeni Filmi: Başlat: Ready Player One

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017 – 2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, Steven Spielberg’in yönetmen koltuğunda oturduğu en yeni filmi, Başlat: Ready Player One’ı sinemaseverlerle buluşturuyor. Sanal bir oyun evreninde geçen ve görsel efektleriyle büyüleyen, 3D bilimkurgu macera olan Başlat: Ready Player One, İKSV Galaları kapsamında 28 Mart Çarşamba akşamı saat 21:30’da Nişantaşı Cinemaximum Nişantaşı City’s Sineması’nda gösterilecek. Ernest Cline’ın çok satan romanından uyarlanan film, günümüzün birçok popüler kültür evrenine göndermeler içeriyor.

Basın Bülteni

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