Av’a Destek Partisi Kiki’de

Küçük bir Hakikat, Kırmızı Alarm gibi ödüllü kısa filmlerinin yanı sıra Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi adlı uzun metraj filmiyle tanıdığımız Emre Akay’ın yeni sinema projesi Av için başlatılan destek kampanyası şimdi de özel bir partiyle devam ediyor. Mart başında kitlesel fonlama sitesi Indiegogo’da start alan kampanyanın bir parçası olarak yapılacak parti, 27 Mart gecesi Kiki’de gerçekleşecek. Partiye katılanlar hem filme destek olacaklar hem de o geceye özel, sınırlı sayıda hazırlanmış Av hediyelerini kazanma şansı yakalayacaklar. Biletlerin filmin Indiegogo sayfasında satışa sunulduğu partinin geliri ise, filmin yapım sürecinde kullanılacak.

Basın Bülteni

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Emre Akay

