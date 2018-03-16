Daniel Roby’nin yönettiği ve Olga Kurylenko, Romain Duris, Fantine Harduin ile Michel Robin’in oynadığı Bir Nefes Ötede (Dans la Brume – Just a Breath Away), 27 Nisan 2018’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mathieu’nun kızı Sarah 11 yaşındadır. Çocukken yakalandığı bir hastalık sebebiyle doğal ortamdan aldığı oksijen yetmemekte ve devamlı oksijen takviyesinin yapıldığı küçük cam bir odada yaşamak zorundadır. Doktorların ve ailesinin tüm çabasına rağmen hastalığına çözüm bulunamamıştır. Aniden Paris’te büyük bir deprem meydana gelir. Ölümcül bir sis yayılmakta, şehirdeki panik gittikçe büyümektedir.