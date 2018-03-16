Sadri Alışık Mezarı Başında Anılıyor

18 Mart 1995 tarihinde kaybettiğimiz beyazperdenin bütün renklerini üstünde taşıyan, sevilen oyuncu, büyük usta Sadri Alışık ölümünün 23. yılında, 18 Mart 2018 Pazar günü saat 12:00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında yakın dostları ve hayranlarının katılımıyla anılacak. Turist Ömer, Ofsayt Osman, Haşmet İbriktaroğlu, Gönlübol Arif, Banazlı İsmail, Taşkasap Necati ve bunlar gibi bir sürü efsanevi karakterin yaratıcısı, sokakta yanımızdan, hayatta yüreğimizden geçen büyük usta Sadri Alışık, 18 Mart Pazar günü saat 12:00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’nda hayranlarının, meslektaşlarının ve dostlarının katılacağı bir tören ile anılacak.