Kudret Sabancı’nın yönettiği ve Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ile Miray Daner’in oynadığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, 25 Mayıs 2018’de ????? dağıtımıyla Eğrikapı Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Vecihi Hürkuş, ilk Türk uçağını yapan, Türkiye’nin ilk özel havayolu şirketini kuran, TBMM tarafından üç kez takdirname verilen, İstiklal madalyası sahibi gerçek bir kahramandır. Kafkas Cephesi’nde düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot olmuş, yine aynı cephede esir düştüğü Nargin Adası’ndan cesareti, azmi ve Azeri Türkleri’nin yardımı ile yüzerek kurtulmuş, cepheye koşmuş cesur bir askerdir.