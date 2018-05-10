Vatanı ve İdealleri Uğruna Savaşan Cesur Vecihi 25 Mayıs’ta Sinemalarda

Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren, tarihimizin en önemli kahramanlarından Vecihi Hürkuş’un maceralarla dolu hayatı ilk kez Eğrikapı Prodüksiyon tarafından beyazperdeye aktarıldı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda vatanı uğruna hayatını sayısız kez tehlikeye atan Vecihi Hürkuş, bitmek bilmeyen uçma sevdası sayesinde tarihimize adını altın harflerle yazdırmış olsa da hak ettiği değeri görememiştir. Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın, görüntü yönetmenliğini Tolga Kutluay’ın yaptığı filmin müziklerini Gökhan Kırdar hazırladı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Bora Akkaş, Gizem Karaca ve Miray Daner’in paylaştığı film 25 Mayıs’ta gösterimde.

Basın Bülteni

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