Eğrikapı Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın, görüntü yönetmenliğini Tolga Kutluay’ın yaptığı, tarihimizin en önemli kahramanlarından Vecihi Hürkuş’un macera dolu hayatını konu alan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin fragmanı yayınlandı. Müziklerini Uğur Ateş’in hazırladığı filmin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner paylaşıyor. En son teknolojinin kullanıldığı efektleri ve sürükleyici anlatımıyla seyirciyi etkisi altına alacak, mücadelelerle dolu gerçek bir kahramanlık öyküsünü anlatan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, 25 Mayıs Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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