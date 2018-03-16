Gurur Aydoğan, İlk Sinema Filmi Hürkuş’ta Çanakkale Zaferi’nin Göklerdeki Kahramanı Fazıl Bey’i Canlandırdı

Çanakkale Savaşı, daha çok denizde ve karada sürmüş olmasına rağmen, hava kuvvetlerimizin de gözardı edilemeyecek başarısına sahne oldu. Havacılarımız, 1914’ün 05 Eylül’ünde Bozcaada ve Limni üzerinde yaptıkları keşif harekâtıyla Çanakkale Savaşları’nda ilk faaliyetlerine başladılar. Bu ilk uçuşları ise Üsteğmen Fazıl Bey yaptı. Üsteğmen Fazıl Bey, 25 Mayıs’ta vizyona girecek Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminde, göklere olan sevdası ile beyazperdeye gelecek. Kudret Sabancı’nın yönettiği filmde Fazıl Bey’i, geçen yıl yitirdiğimiz oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan canlandıracak. Aydoğan’ı ilk kez sinema filmiyle beyazperdede izleyeceğiz.

Basın Bülteni

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