38 Ülkeden 104 Kısa, 3 Uzun Film 14. Akbank Kısa Film Festivali’nde

Akbank Kısa Film Festivali, 19 – 29 Mart 2018 tarihleri arasında 14. kez düzenlenecek. Festival 10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı bölümleriyle sinemaseverlere keyifle takip edecekleri bir program sunuyor. 65 ülkeden toplam 1.342 kısa filmin başvurduğu 14. Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum başlıklı bölümlerinden oluşuyor. Festivalde Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde yarışmış filmlerin de aralarında yer aldığı 38 ülkeden 104 kısa, 3 uzun film seyirci ile buluşacak; 14 film, En İyi Kısa Film ödülü için jüri önüne çıkacak.



Atlantis



Başkanın Ziyareti



Çocuklar Şafakta Gider



Dolly Sıfır



Falcı



Negatif Alan



Rotus



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