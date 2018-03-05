Zafer Algöz’ün Keş On Dı Teybıl Adlı Kitabı İnkılâp Kitabevi’nden Çıktı

Zafer Algöz’ün kaleme aldığı Keş On Dı Teybıl, İnkılâp Kitabevi’nden çıktı. Sinema ve tiyatro dünyasının önemli isimleriyle yaşadığı anılarını kaleme alan Zafer Algöz, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını bilinmeyen yönleriyle anlatıyor. Algöz okurlarını, filmlere konu olacak bir hayat yaşayan Ertuğrul İlgin’den Öztürk Serengil ile Fikret Hakan’ın dostluğuna, Kamran Usluer’in setlerde yaşadıklarından, usta tiyatrocu Nur Subaşı ile kedisi Siyami Bey’in hikâyelerine, Süleyman Seba’yla oturulan rakı sofrasından Cem Yılmaz’la çekilen Yahşi Batı’nın setine ve Can Yılmaz’la gidilen Barcelona seyahatine dair, pek çok tuhaf, komik, hüzünlü ve şaşırtıcı maceraya davet ediyor.