Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 19 – 29 Mart 2018 tarihleri arasında 14. kez düzenlenecek. Festivalin en çok ilgi gören, geçtiğimiz yıl 52 ülkeden toplam 1055 film başvurduğu Yarışma Bölümü için son başvuru tarihi 30 Kasım 2017 Perşembe olarak açıklandı. 14. Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Akbank Kısa Film Forum bölümleri yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

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