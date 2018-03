If Filmleri Ankara ve İzmir’de

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 25 Şubat’ta sona eren İstanbul ayağının ardından şimdi de Ankara ve İzmir’e geliyor. Yarın (1 Mart) başlayacak ve Ankara ve İzmir’de aynı anda gerçekleşecek If İstanbul, 04 Mart’ta sona erecek. Festival kapsamında Ankara ve İzmir galasını yapacak filmler arasında; Isabelle Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’a modern yorum getiren Fransız komedisi Bayan Hyde (Madame Hyde); bir baba-oğul ilişkisini eşsiz ve farklı mizahıyla anlatan ve Ben Stiller’ın performansıyla hayran bıraktığı komedi filmi Brad’in Durumu: Karmaşık (Brad’s Status) bulunuyor.

